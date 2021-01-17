التنسيق الروسي يوزيع مساعدات غذائية في بلدة الهيجانة بريف دمشق

وزع مركز التنسيق الروسي، اليوم، مجموعة من السلل الغذائية في بلدة الهيجانة بريف دمشق وذلك في إطار الصداقة والتعاون بين البلدين.

الأدميرال فيتشلاف سيدنك ممثل مركز التنسيق الروسي في المنطقة الجنوبية لفت في تصريح للصحفيين إلى أن المساعدات المقدمة اليوم لبلدة الهيجانة عبارة عن سلل تتضمن مواد غذائية “سكر ورز وحليب وطحين” هدفها تقديم المساعدة لذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة الذين قام المجلس البلدي بإعداد قوائم بأسمائهم.

بدوره، رئيس مجلس بلدة الهيجانة أحمد سليم أكد أن هناك قوائم معدة مسبقاً بأسماء ذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن المجلس البلدي اجتمع أمس مع بعض الفعاليات وتم وضع أسماء المستفيدين المستحقين الذين بلغ عددهم 250 أسرة، معرباً عن شكره للأصدقاء الروس على هذه اللفتة الكريمة.

وكان مركز التنسيق الروسي وجمعية الشهيد أحمد قاديروف الخيرية وزعا الشهر الفائت مجموعة من السلل الغذائية والألبسة في منطقة عش الورور في برزة بدمشق.

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