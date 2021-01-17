صنداي تايمز: كورونا يعصف بالسجون والمحاكم في بريطانيا

قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن نظام العدالة الجنائية في بريطانيا يواجه أعداداً متزايدة من الإصابات التي تشكل أزمة للسجون والمحاكم البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: إن أرقاماً رسمية مسربة أظهرت أن هناك تفشياً مؤكداً في 76 سجناً من سجون إنكلترا وويلز البالغ عددها 117 بما في ذلك كل سجون لندن وقد ارتفعت الإصابات إلى 46 بالمئة في الأسبوع الماضي حيث ثبت إصابة 498 سجيناً “بكوفيد19”.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً لمذكرة داخلية كان أكثر من واحد من كل 10 من موظفي السجن إما مصابون بكورونا أو في عزل مع وجود 1383 في منازلهم بسبب العدوى، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن عدد وفيات كورونا بين موظفي السجون غير معروف لكن 51 سجيناً لقوا حتفهم بينهم أربعة في الأسبوع المنتهى في الـ 11 من كانون الثاني الجاري، إضافة إلى وفاة 28 آخرين في مؤسسات تخضع لإشراف الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن السجناء المصابين يظهرون في المحكمة قبل أن تظهر نتائج اختباراتهم ما يضع المحامين والعاملين في المحكمة في خطر لافتة إلى أن هذا الموقف أدى إلى توقف جلسات في مختلف أنحاء البلاد وإغلاق محاكم من أجل تطهيرها، ومشيرة إلى أن أسوأ تفش “لكوفيد 19” كان في محكمة أكسفورد حيث ثبتت إصابة 20 شخصاً بالفيروس منهم 18 شخصاً ليسوا من الطاقم القضائي في الأسابيع السبعة الماضية.

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا بلغت مليونين و894347 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 70142 وفاة حتى يوم أمس وفق إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.

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