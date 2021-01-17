روسيا تستخدم طائرات “السماء المفتوحة” لأغراض الاستطلاع

قررت روسيا بعد انسحابها النهائي من معاهدة “السماء المفتوحة” استخدام الطائرات من طراز «تي يو 214 أو إن» لأغراض الاستطلاع.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر عسكري دبلوماسي قوله إنه يتم التخطيط لإعادة تأهيل الطائرتين من طراز «تي يو 214 أو إن» لتنفيذ وأداء مهام أخرى ويدور الحديث في المقام الأول عن تنفيذ مهمات استطلاعية ومراقبة مدى حماية المنشآت والمواقع العسكرية الروسية، لافتاً إلى إمكانية استخدام الطائرتين لمراقبة نتائج اختبار مختلف أنواع الأسلحة وتقييم فعالية التدريبات والمناورات.

وكانت روسيا قد أعلنت أول أمس انسحابها رسمياً من اتفاقية «السماء المفتوحة» وذلك بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

يذكر أن الاتفاقية التي تضم أكثر من 30 دولة تسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة لمنح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

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