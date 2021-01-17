إصابة جندي للاحتلال التركي بإطلاق النار عليه في قرية باتبو بريف حلب الغربي

أصيب جندي من قوات الاحتلال التركي من جراء إطلاق الرصاص عليه في قرية باتبو بريف حلب الغربي.

وذكر مراسل «سانا» أن مجهولين شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على إحدى النقاط العسكرية لقوات الاحتلال التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة جندي.

ويواصل رئيس النظام التركي رجب أردوغان خرق القوانين والمواثيق الدولية وانتهاج سياسات الاستثمار في الإرهاب، معتمداً على المرتزقة والإرهابيين بهدف تحقيق أحلامه وأوهامه العثمانية العدوانية البائدة في بعض دول المنطقة بينها سورية وليبيا.

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