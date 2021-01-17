استشهاد يمني باعتداء لطيران العدوان السعودي

استشهد مواطن يمني باعتداء جديد لطيران العدوان السعودي استهدف سيارته في محافظة مأرب.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر عسكري يمني قوله إن “مواطناً استشهد في غارة لطيران العدوان على سيارته في منطقة الركز بمديرية ماهلية في محافظة مأرب”.

وأشار المصدر إلى إصابة امرأة يمنية بنيران مرتزقة العدوان في عزلة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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