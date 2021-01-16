وسائل إعلام أمريكية: تجمع احتجاجي مسلح أمام مبنى الكابيتول في اوستن بتكساس

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تجمع عدد من المتظاهرين المسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن بولاية تكساس بالتزامن مع حالة استنفار وتأهب يشهدها العديد من المدن الأمريكية اعتباراً من اليوم لمواجهة أي تحركات احتجاجية قبيل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفادت الصحيفة بأن المتظاهرين قاموا بتجميع الأسلحة وغيرها من الأدوات في موقف للسيارات مقابل مبنى الكابيتول قبل السير إلى البوابة الأمامية للمبنى لافتة إلى أن بعض المتظاهرين كان يرتدي سترات مموهة وسراويل جينز زرقاء وقبعات رعاة البقر كما شوهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأكبالاً.

وكانت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت في وقت سابق اليوم تعزيز اجراءاتها الأمنية وإغلاق عدد من معالمها الشهيرة مع إقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعداداً لمراسم تنصيب بايدن حيث سيتم نشر نحو 25 الفاً من قوات الحرس الوطني في العاصمة لتامين مراسم التنصيب وخاصة بعد حادثة اقتحام مقر الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

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