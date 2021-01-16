استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بنيران مجهولين وعبوة ناسفة بريف القنيطرة

استشهد شخص مساء اليوم وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين في كل من محيط مدينة البعث وقرية القصيبة بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي أسفرت عن استشهاد شخص.

وفي محيط مدينة البعث بالريف الشمالي ذكر مراسل سانا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين بالقرب من مشتل الزهور على طريق الحميدية – مدينة البعث.

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