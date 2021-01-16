القبض على رجل يحمل مسدساً وأوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن

اعتقلت الشرطة الأمريكية المخصصة لحراسة مبنى الكونغرس الكابيتول اليوم رجلاً مسلحاً يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت “سي ان ان” عن الأجهزة الأمنية الأمريكية قولها إن الشرطة اعتقلت رجلاً من ولاية فرجينيا يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدساً وأكثر من 500 طلقة أثناء محاولته المرور عبر نقطة تفتيش في وسط واشنطن.

وأشارت المصادر الأمنية الأمريكية إلى أنها اتخذت استعدادات لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين.

كما حذر مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات بدءاً من اليوم وحتى موعد تنصيب بايدن في الـ 20 من الشهر الجاري سيؤججها أنصار ترامب المؤمنون بتزوير الانتخابات.

وتشير المصادر إلى أن من بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن ولايات ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن بينما قامت تكساس بإغلاق مبنى كونغرس الولاية اعتبارا من اليوم وحتى يوم التنصيب.

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