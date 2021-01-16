أيام ترامب الاخيرة القاتلة!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 3 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 16 كانون الثاني 2021
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الأخبار
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: لم نستلم الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني
استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بنيران مجهولين وعبوة ناسفة بريف القنيطرة
القبض على رجل يحمل مسدساً وأوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن
بايدن يرشح دبلوماسيين سابقين لشغل مناصب عليا بالخارجية الأمريكية
شنار: سياسات أردوغان تشكل خطراً على تركيا
تحذيرات من "احتجاجات مسلحة" مع قرب انتهاء رئاسة ترامب
العدوان السعودي يرتكب 156 خرقا ًلوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
السلطات الأمريكية تقيم نقاط تفتيش تأهباً لمراسم تنصيب بايدن
إيران: الإجراءات القسرية دليل على النوايا الشريرة لإدارة ترامب
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في بكفر قدوم