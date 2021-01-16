الصحة: 92 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 69 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12942 شفيت منها 6474 حالات وتوفيت 824 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم السبت ١٦ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٠ في اللاذقية

١٩ في دمشق

١٦ في حمص

١٢ في حلب

١٠ في السويداء

٨ في حماة

٧ في طرطوس

الشفاء :

١٦ في دمشق

١٣ في حمص

١١ في حلب

٨ في اللاذقية

٥ في طرطوس

٤ في ريف دمشق

٤ في السويداء

٣ في حماة

٣ في درعا

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في القنيطرة

٢ في حمص

٢ في اللاذقية

١ في دمشق

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