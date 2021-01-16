بايدن يرشح دبلوماسيين سابقين لشغل مناصب عليا بالخارجية الأمريكية

أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم تشكيل فريقه الدبلوماسي الذي يضم دبلوماسيين سابقين ويجسد رغبته بإحداث قطيعة مع النهج الأحادي لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن بايدن رشح الدبلوماسية المخضرمة في الشؤون الخارجية ويندي شيرمان لشغل ثاني أعلى منصب في وزارة الخارجية كما رشح فيكتوريا نولاند التي كانت أكبر دبلوماسي أمريكي في أوروبا وسفيرة لدى حلف شمال الأطلسي ومتحدثة باسم وزارة الخارجية لمنصب وكيل الوزارة للشؤون السياسية وهو فعلياً ثالث أعلى منصب دبلوماسي أمريكي.

كما رشح بايدن أحد مستشاريه للسياسة الخارجية منذ فترة طويلة وهو برايان ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد والدبلوماسية بوني جنكينز لشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي فيما رشح الدبلوماسية إيزرا زيا لمنصب وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية ستعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة خاصة يوم الثلاثاء القادم لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية وفي حال جرى التصديق على الترشيحات فإن كل المرشحين الذين جرى الكشف عن أسمائهم اليوم سيعملون تحت إدارة بلينكن.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق اليوم أنه اختار عالم الوراثة ايريك لاندر ليكون المستشار العلمي للبيت الابيض موضحاً أن هذا المنصب أصبح برتبة وزير خلافاً لما كان عليه الوضع في عهد سلفه ترامب الذي كان معروفاً بتشكيكه في العلم ولاسيما بشأن تغير المناخ حيث ذهب إلى حد وصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشى وخبراء آخرين نصحوا بوضع الكمامات والتباعد المكاني لمحاربة كوفيد 19 بأنهم أغبياء.

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