انخفاض درجات الحرارة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن الجو غائم ماطر على أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم بالساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

منطقة دمشق 13-6

المنطقة الجنوبية 13-5

المرتفعات الجبلية 6- صفر

المنطقة الوسطى 15-8

المنطقة الساحلية 16-11

المنطقة الشمالية 13-6

منطقة الجزيرة 12-5

المنطقة الشرقية 16-8

منطقة البادية 13-5

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