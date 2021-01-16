تحذيرات من “احتجاجات مسلحة” مع قرب انتهاء رئاسة ترامب

حذرت الاستخبارات الأمريكية من “احتجاجات مسلحة” محتملة في جميع عواصم الولايات الأمريكية بدءاً من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ 20 من كانون الثاني الجاري يؤججها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه الكاذبة عن تزوير الانتخابات.

ونقلت رويترز عن نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب قولها إن “الروايات الكاذبة” حول تزوير الانتخابات ستكون حافزاً دائماً للجماعات المتطرفة.

وكانت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت في وقت سابق اليوم تعزيز اجراءاتها الأمنية وإغلاق عدد من معالمها الشهيرة مع إقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعداداً لمراسم تنصيب بايدن حيث سيتم نشر نحو 25 ألفاً من قوات الحرس الوطني في العاصمة لتأمين مراسم التنصيب وخاصة بعد حادثة اقتحام مقر الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

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