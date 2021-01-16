شنار: سياسات أردوغان تشكل خطراً على تركيا

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وعضو البرلمان الحالي عن حزب الشعب الجمهوري عبد اللطيف شنار أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تشكل خطراً كبيراً على مستقبل تركيا وخاصة مع استمرار تدخلاته في الشؤون الداخلية لكل من سورية وليبيا ودول أخرى.

وقال شنار في حديث لقناة ” كي ار تي” إن سياسات أردوغان معادية لجميع فئات الشعب دون استثناء وباتت تشكل خطراً على مستقبل تركيا على الصعيدين الداخلي والخارجي مع استمرار مغامراته في سورية وليبيا وأماكن أخرى.

ولفت شنار إلى أن أردوغان يسعى إلى تكريس النظام الاستبدادي في البلاد بعد أن سيطر على جميع مرافق وأجهزة الدولة موضحاً أنه قضى على كل الحريات الفردية والسياسية وحقوق الإنسان.

ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة قمع استهدفت معارضيه وخصومه وشملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة بينهم الكثير من الصحفيين إضافة إلى عزل وإقالة أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفا آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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