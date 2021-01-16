بريطانيا تسجل ثالث أعلى وفيات يومية بكورونا

سجلت بريطانيا ثالث أعلى عدد وفيات يومي بفيروس كورونا اليوم.

وذكرت رويترز أن عدد الوفيات زاد 1295 ليصل إجمالي الوفيات إلى 88590 فيما ارتفع عدد الإصابات 41346 نزولا من 55761 أمس.

وفي باكستان ارتفع اجمالي عدد الاصابات إلى 516770 بعد تسجيل 2432 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات 10908 بعد تسجيل 45 وفاة جديدة.

وسجلت إندونيسيا 14224 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 896642 كما تم تسجيل 283 حالة وفاة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 25767 وفاة.

وفي سلوفاكيا تم تسجيل 2045 إصابة جديدة بالفيروس و55 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 222752 والوفيات إلى 3417.

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