إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس بسبب الأحوال الجوية

اللاذقية - صفاء اسماعيل

صرح مدير عام المديرية العامة للموانئ البحرية – العميد عمار مخلوف في تصريح لـ(تشرين) أنه تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين، بالإضافة إلى مصب النفط في بانياس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة وشدة الرياح التي تتراوح بين ٦٠-٧٠ كم/سا.

وكانت أعلنت المديرية العامة للموانئ الأربعاء الماضي إغلاق الموانئ الصغيرة والمراسي وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب الأحوال الجوية السائدة حتى إشعار آخر.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا وتكون الرياح جنوبية غربية.

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