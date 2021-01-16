العدوان السعودي يرتكب 156 خرقا ًلوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 156 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا كما تضمنت أيضاً 21 خرقاً بقصف مدفعي و122 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 9 غارات على محافظات مآرب والجوف وحجة وصعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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