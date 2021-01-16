مياه طرطوس تركب محولة جديدة لمشروع نعمو الجرد

طرطوس - رفاه نيوف

أدت الصواعق التي رافقت العاصفة المطرية التي ضربت منطقة بانياس الليل الماضي لعطل في المحطة السادسة لمشروع نعمو الجرد والذي يروي قطاعاً كبيراً شرق مدينة بانياس.

وبيّن المهندس نزار جبور – المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في طرطوس أنه ورغم الظروف الجوية للمنطقة والتي ما زالت تشهد هطولات مطرية غزيرة قامت ورش المؤسسة صباح اليوم بتركيب محولة جديدة للمحطة استطاعة 200 ك.ف.ا لإعادة التغذية لهذا المشروع الحيوي وإيصال المياه لجميع المشتركين فيه.

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