الساحل يسجل فوزه الأول في المرحلة 12 من الدوري الممتاز

إبراهيم النمر

حقق الساحل فوزه الأول في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم مع نهاية المرحلة الثانية عشرة وقبل الأخيرة من بوابة الحرية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد غلاب ومحمد عوض في د 45.6 .

وفي ملعب الجلاء بدمشق حقق الجيش فوزاً ثميناً على الحرجلة بهدفين لهدف فسجل له أحمد الخصي وزيد غرير في د 48،30 والحرجلة محمد حمدكو من جزاء في د 34.

وفي ملعب الباسل في اللاذقية عاد الشرطة بثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على حطين بهدف مازن علوان في د 93 وقد شهدت المباراة طرد لاعبي حطين بالحمراء وائل الرفاعي وأحمد الشمالي.

وفي ملعب تشرين بدمشق قلب الوثبة تأخره بهدف إلى فوز وبهدفين سجلهما سعد أحمد وعلي الصارم في د9،80، وشهد اللقاء ركلة جزاء ضائعة للوثبة عبر رامي عمار بينما سجل الفتوة عبد الكريم فتيح.

وفي ملعب حمص خطف جبلة نقطة تعادل مهمة أمام المتصدر الكرامة وفرض عليه التعادل السلبي .

وعلى ضوء هذه النتائج أصبح الترتيب على الشكل التالي: الكرامة 28 نقطة وتشرين والجيش 27 نقطة وحطين 23 والوحدة 21 و جبلة 17 و الطليعة و الوثبة 16 و الاتحاد13 والحرجلة والشرطة 11 نقطة والساحل 6 نقاط والحرية 5 والفتوة 3 نقاط.

ويلعب في المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب يوم الجمعة القادم الحرجلة مع الاتحاد وجبلة مع الجيش وتشرين مع الكرامة والشرطة مع الطليعة والوثبة مع حطين والحرية مع الفتوة والوحدة مع الساحل.

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