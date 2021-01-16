تحذّير من خطر تفشي طفرة كورونا المتحورة في أمريكا

حذرت السلطات الصحية الأمريكية من خطر تفشي طفرة فيروس كورونا المتحورة التي تم اكتشافها مؤخراً في بريطانيا على نطاق واسع في أراضي الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير لها إلى تسجيل 76 إصابة بالطفرة البريطانية من كورونا في 10 من الولايات الأمريكية حتى الـ13 من كانون الأول الماضي.

ولفتت المراكز الأمريكية إلى وجود مؤشرات متعددة على أن الطفرة تتجاوز باقي تحورات كورونا من حيث القدرة على التفشي مؤكدة أنها تتوقع أن تصبح سائدة في الأراضي الأمريكية في آذار المقبل.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رون كلين أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى نصف مليون وفاة بحلول شباط المقبل.

يشار إلى أن الوفيات الناتجة عن كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 401856 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 24 مليونا و102 ألف و429 إصابة وفق أحدث الإحصائيات الواردة على موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس.

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