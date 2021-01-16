إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

أصيب طفلان بانفجار لغم من مخلفات الارهابيين في محيط قرية جبا بريف القنيطرة الأوسط.

وبين الدكتور وسام ماوردي مدير مشفى ممدوح أباظة في القنيطرة لمراسل سانا أن إصابات الطفلين متوسطة الشدة وحالتهم مستقرة وقد تم إجراء العلاج والإسعافات اللازمة لهما.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسة والفرعية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها حيث تنفجر هذه العبوات بالسكان المدنيين ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوفهم.

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