تحت شعار (أملنا بشار .. لنكمل المشوار).. طلائع البعث تعقد مؤتمرها السنوي

أيمن فلحوط

تحت شعار( أملنا بشار … لنكمل المشوار)، وبرعاية عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي التربية والطلائع والتنظيم المركزيين – ياسر الشوفي بدأت اليوم قيادة منظمة طلائع البعث اجتماعات هيئات المكاتب المركزية ومؤتمرها السنوي السابع والثلاثين، وتمحورت جلسات اليوم حول مكاتب التنظيم والإعداد والمسرح والثقافة والتقانة والإعلام والفنون الجميلة والمعكسرات، ودليل العمل الطليعي وآلية تطوير العمل الطليعي وبرامج الدورات، وفي تصريح لـ(تشرين) قال رئيس منظمة طلائع البعث د. عزت عربي كاتبي: منظمة طلائع البعث كمنظمة شعبية وتربوية ومجتمعية ووطنية هاجسها الأكبر رعاية الأطفال، والاهتمام بأنشطتهم بما يتكامل مع عمل وزارة التربية والجهات المعنية، المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية، وإعادة إعمار ما تهدم في عقول ونفوس العديد من أبنائنا لا بل أسرهم بسبب الحرب على سورية، لذلك تتكامل الجهود وتتضافر ما بين الجهات المعنية من إعلام وجمعيات أهلية والوزارات والمؤسسات المختلفة، لتحقيق الغاية المرجوة لبلسمة الجراح التي تعرّض لها أبناؤنا، وشاب عقولهم وأفئدتهم وحالتهم النفسية، مما تعرضوا له خلال سنوات الحرب علينا جميعاً، وما تعرضنا له من حرب كونية وتحديات واجهناها بعزيمة الرجال، وما قدمه رجال الجيش العربي السوري من تضحيات يجب أن يقابلها رد الجميل والعرفان، ونعيد بناء الجيل بشكل مدروس أكثر ولا يمكن اختراقه ببساطة، من خلال القيم الأساسية الراسخة من حب الوطن والتمسك بترابه والدفاع عنه وبناء المستقبل، والتشجيع على أن غداً أفضل، فإعادة إعمار البشر وخاصة في هذا العمر المبكر هي أصعب من مرحلة إعادة إعمار الشجر والحجر، لأنها مرحلة تكوين المفاهيم والقيم الأخلاقية، وهي بحاجة لمختصين نعمل من خلال منظمة الطلائع بالتعاون مع وزارة التربية لتأهيل تلك الكوادر التي يجب أن تعمل لنصل إلى كل المناطق المحررة.

أضاف د. كاتبي: مؤتمرنا السنوي يصب في هذا الإطار لنقيم ونقوم أداءنا في العمل الذي مضى لترسيخ الإيجابيات وتجاوز السلبيات، ووضع خطة مستقبلية للعمل، مشيراً إلى أنه صحيح أننا منظمة مسؤولة عن الطفولة لكن من يبني هؤلاء هم الكوادر التربوية، وتالياً نحن شركاء في المرحلة المقبلة مرحلة الاستحقاق الرئاسي، ولذلك كان شعار مؤتمرنا (أملنا بشار… لنكمل المشوار)، كونه بسمة أمل هذا الجيل وصمام الآمان، وربان السفينة التي قادها باقتدار ولم يتخل عن ركابها وأوصلنا لبر الأمان ونحن معه لنكمل المشوار.

عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب المسرح والفنون وضاح سواس تحدث عن أهمية بناء الطفل من خلال الدعم النفسي، وتنفيذ الأنشطة وخاصة على مستوى المسرح والموسيقا، وأهمية تعزيز ثقافة المواطنة عنده عبر الوسائل غير المباشرة التي يمكن أن تقدم في المسرح والموسيقا والتمثيل.

وطالب سواس المجتمعين بأن يكون أعضاء هيئات المكاتب في فروع المنظمة في المحافظات ممن ينجزون الأفعال ولا يتم الاكتفاء بالأسماء فقط، مشيراً لتكريم الفنان الكبير صباح فخري في 29 آذار المقبل، والعمل على تنفيذ ورشة عمل قبل شهر رمضان المقبل حول مسرحة المناهج بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج.

ونوه رئيس المكتب لدور منشطي المدارس التطبيقية، وإنشاء فرقة الأوركسترا الوطنية المركزية، وضرورة تنشيط المسرح الإنتاجي.

بدوره عضو قيادة المنظمة رئيس مكتب الريادة هيسم أبو مغضب تحدث عن أهمية عمل مكتب الريادة ودوره في حياة المنظمة، والخطوات التي ينبغي اتباعها في اختيار الرواد على أسس سليمة في جميع المسابقات.

كما أشار عضو قيادة منظمة طلائع البعث – رئيس مكتب التنظيم مصطفى حيلو لإنجاز دليل العمل الطليعي الذي سيتم توزيعه على المشرفين الطلائعيين مبيناً بالتفاصيل ما يتعلق بالدليل على المستويات جميعها.

رئيس المكتب المسرحي والموسيقا في فرع الحكسة لطلائع البعث أكد لتشرين على أهمية عقد المؤتمرات السنوية كونها محطات مراجعة حقيقية لتنظيم العمل ووضع الخطط وتقديم المقترحات والتوصيات في المجالات كافة وتوحيد أساليب العمل في نطاق عمل المنظمة لكافة فروعها، ومشيراً للصعوبات التي يعاني فرع الحسكة مع عدد المدارس التي تقع خارج سيطرة الدولة ، فمن بين 3000 مدرسة كانت قبل الحرب الكونية على سورية لا يوجد الآن سوى 285 مدرسة تزيد من أعباء الكثافة الصفية والدوام النصفي ولتأمين الطلبة الذين حرموا من الدراسة ولتعويض النقص الحاصل عندهم تم إنجاز وأحداث المنهاج (ب) من قبل وزارة التربية لتعويض ذلك.

ورأت مشرفة منطقة يبرود التي ستكرم غداً في اليوم الأخير للمؤتمر أن المؤتمر السنوي هو محطة تقويمية لمعرفة النشاطات التي نفذت وكذلك لوضع الحلول للصعوبات التي حصلت خلال العام السابق.

وقالت عن اختيارها للتكريم: تم اختياري من بين المكرمين نتيجة للأعمال التي قمنا بها خلال العام الدراسي 2019-2020 ومتابعة الأنشطة في كل الوحدات الطليعية والمتمثلة بتحيات العلم واللقاء الطليعي وحفل التنسيب والأنشطة الثقافية والرياضية وتنفيذ جميع الأنشطة الأخرى.

ت: طارق الحسنية

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