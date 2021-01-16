منظمة الطيران المدني الدولي: انخفاض عدد المسافرين 60 بالمئة العام الماضي

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي أن عدد ركاب شركات الطيران في العالم انخفض بنسبة 60 بالمئة في عام 2020 إثر إجراءات الاغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن المنظمة قولها في بيان إن عدد المسافرين انخفض بنسبة 50 بالمئة على الرحلات المحلية وبنسبة 74 بالمئة على الرحلات الدولية مشيرة إلى تكبد شركات الطيران خسائر تراكمية بلغت 370 مليار دولار نتيجة لهذه الظروف.

ولفتت المنظمة إلى أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمطارات تكبدوا بدورهم خسائر قدرها 115 مليار دولار و13 مليار دولار على التوالي.

وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من مونتريال مقراً لها من استمرار انخفاض الطلب على مدى الربع الأول من العام الحالي معتبرة أن هذا الوضع يشكل تحدياً للقدرة المالية لهذه الصناعة ويهدد الملايين من الوظائف في مختلف أنحاء العالم.

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