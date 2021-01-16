اللواء باقري: إيران سترد بحزم على أي اعتداء

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده ليس لديها نية لشن أي هجوم لكنها سترد بحزم على أي اعتداء عليها.

وقال باقري في تصريح له اليوم على هامش مناورات «الرسول الأعظم 15» إن المناورات التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين ستتواصل بشكل مكثف ومتزامن حتى يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أهمية إجرائها لاختبار جاهزية القوة الصاروخية الإيرانية.

واعتبر باقري أن اختيار الأهداف على مسافة تزيد على 1800 كيلومتر جنوب بحر عمان وبداية المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى هو تحذير للأعداء.

وأجرت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم وبنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات «الرسول الأعظم 15» بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن.

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