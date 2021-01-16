طهران: لقاح جديد لكورونا يدخل المرحلة السريرية

أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية كيانوش جهانبور بدء التجارب السريرية للمرحلة 1-2 من لقاح كورونا الجديد التابع لمعهد الرازي للأمصال واللقاحات بموافقة لجنة الأخلاق الوطنية.

وأشار جهانبور في تصريح له اليوم نقلته «سانا» إلى أن لقاحين إيرانيين لفيروس كورونا حصلا سابقاً على ترخيص من لجنة الأخلاق الوطنية ويجري اختبارهما على البشر وحتى الآن لم يلاحظ أي آثار جانبية بين متلقيهما.

يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في إيران منذ بدء الجائحة بلغ 1324395 إصابة والوفيات 56719 حالة والمتعافين 1113224 مصابا.

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