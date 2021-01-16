PM 3:21 2021/01/16

وزارة التربية تصدر قرارات المقبولين للتعاقد -الدفعة الثانية من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في كل من الإدارة المركزية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومديريات التربية في عدد من المحافظات