آخر تحديث: 2021-01-16 15:50:58
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وزارة التربية تصدر قرارات المقبولين للتعاقد -الدفعة الثانية من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في كل من الإدارة المركزية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومديريات التربية في عدد من المحافظات

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