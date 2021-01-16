تُشارك قصي خولي بـ(لاحكم عليه).. سحر فوزي في أعمال درامية جديدة

آنّا داغر

تُشارك الفنانة سحر فوزي في المسلسل السوري اللبناني (لاحكم عليه)، وهو من إخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة الصباح، وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما في سورية ولبنان.

وفي تصريح خاص لـ”تشرين”عن أحداث المسلسل، والشخصية التي تلعبها تقول فوزي: ينتمي المسلسل إلى الأعمال التشويقية، وأما عن الدور الذي أقوم فيه؛ فهو شخصية “أم نسيم” والذي يلعب دور “نسيم” (ابني)؛ النجم قصي خولي، وأم نسيم هي ممرضة من عائلة بسيطة جداً، حلمها أن تفرح بابنها وتزوّجه.. ومن خلال عملها في المستشفى؛ تكتشف وجود الفساد بأقبح أنواعه، والذي يتجلى بالتجارة بالأعضاء الجسدية بِشكلٍ أو بآخر، حيث يخطط هؤلاء المتاجرون بتوريطها عندما تحاول الكشف عن مخططاتهم بمساعدة ناس شرفاء.

وعن الإضافة لها في هذه الشخصية؛ تذكر: رغم أن دوري ضيفة في المسلسل، غير أن الدور أضاف لي الكثير، فعندما يعمل الممثل في عمل مكتوب من حيث النص الجميل، ومع كادر مميز، ومع مخرج كالمخرج فيليب أسمر؛ فسأكون سعيدة ولي شرف العمل معه، لأنه أخرج مني ومن كل ممثل أجمل ما فيه من إحساس لإيصال الشخصية الصحيحة للمتلقي، ناهيك بعدسته الجميلة جداً، كما يوجد شيء جديد في المنطقة العربية بهذه الأعمال المشتركة، وهو ما يجسده المسلسل والذي نتقنه بحماس، وتُضيف فوزي: يكون الممثل شريكاً مع المشاهد ومع النجم بكل ما تحمله الكلمة من رقي، وكان قصي خولي هو الشريك، وهذا ليس أول عمل مشترك بيننا، بل قدمنا مسبقاً مسلسل “هارون الرشيد” ولكن لأني ألعب دور أمه هنا، وأعتز بأخلاقه كثيراً.

أماّ بالنسبة للصعوبات التي واجهتها في ظل جائحة كورونا؛ فتقول: لست أنا بل كل من يعمل في أي قطاع مهما كان نوعه حالياً؛ فهو يواجه صعوبات، لأن فيروس كورونا شكّل عائقاً، وحالة مرعبة، وفي السفر كانت الصعوبات كثيرة لا تشبه الماضي، وحرية التنقل وخاصة مسألة فحص الـpcr والتعقيم المتكرر في التصوير وطاقم التصوير والالتزامات الوقائية الشديدة، وغير ذلك.

وأخيراً بالنسبة للأعمال القادمة، التي تنوي المشاركة فيها؛ تذكر: لقد انتهيت مؤخراً من تصوير مسلسل “باب الحارة ١١” وبعده سيكون “الجزء ١٢” لأنهما مكتوبان بشكل كل جزأين معاً، وكذلك لي مشاركة في مسلسل “بروكار” الجزء الثاني، فهو حالياً مجرد كلام ولم تصلني الشخصية بعد لربما أكون ضمن كادر العمل، وبالإضافة لكل ما ذكرت؛ يوجد مشروع لعمل في الإمارات لايزال قيد الدراسة.

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