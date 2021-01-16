خط إنتاج جديد في (ألبان حمص)

حمص – إسماعيل عبد الحي

يعمل الفنيون في شركة ألبان حمص على تركيب خط اللبن المعلب الجديد الذي وصل الشركة قبل أيام . وحسب المهندس محمد حماد مدير عام الشركة فإنه من المتوقع أن يبدأ بالإنتاج خلال ثلاثة أسابيع وقال: أدرجت الإدارة في عام 2017 خطة للنهوض بالشركة وتحديث الخطوط بعد استبدال القديم منها وفعلاً تم الإعلان عن توريد الخطوط الجديدة في بداية عام 2018 وتكرر هذا الإعلان لمرات كثيرة لأسباب تتعلق بعدم وجود عارضين نتيجة الحرب على بلدنا والحصار الاقتصادي الجائر ولصعوبة تأمين وصول الخط وعليه امتنع الكثيرون عن التقديم وفي تشرين الأول عام 2019 تم التوقيع على توريد الخط مع أحد الموردين, (أي بعد عامين تقريباً من الإعلانات المتكررة) وكانت المدة الزمنية للتوريد ثمانية أشهر وفق العقد وتأخر الوصول أيضاً نتيجة الحصار ليصل أخيراً قبل أيام ونحن اليوم في طور تركيب خط اللبن المعلب وتحتاج المسألة لحوالي ثلاثة أسابيع تقريباً ومن بعدها سنقوم بتجربة الخط والاستلام الأولي ومن ثم مستلزمات التعبئة والتغليف لنبدأ الإنتاج .

وعن الطاقة الإنتاجية للخط قال: تبلغ طاقته التصميمية حوالي ثلاثة أطنان في الساعة, أي حوالي 24 طناً لوردية عمل واحدة وهي تلبي حاجة الشركة والسوق في آن معاً, ونوه حماد بأنه لا تزال هناك صعوبة في تأمين الحليب الخام وخاصة أن أعداد الأبقار في تناقص كما لا يوجد استيراد لقطعان جديدة, وتحدث عن عمليات تهريب الحليب التي تتم يومياً وعمليات تصدير الألبان والأجبان المسموح بها فعلياً, الأمر الذي يؤثر في توريدات الحليب الخام للشركة وفي سعر الحليب وبالتالي في المنتج النهائي .

وعن علاقة شركة الألبان بالمباقر قال: بعد نقاشات طويلة صدر قرار عن اللجنة الاقتصادية يقضي بأن تتعاقد مؤسسة المباقر بالتراضي مع شركة الألبان على شراء كميات الحليب الخام المنتج وفق الأسعار الرائجة .

وعن إنتاج العام الماضي 2020 قال: بلغت قيمة الإنتاج 7مليارات و469 مليوناً و692 ألف ليرة وقيمة المبيعات أكثر من 6 مليارات و614 مليون ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 126 بالمئة .

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