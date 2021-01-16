انتهاء المرحلة الثانية من تغذية معبر نصيب الحدودي بالكهرباء

درعا - وليد الزعبي

يتضمن معبر نصيب الحدودي الكثير من الفعاليات الحيوية التي تحتاج إلى تغذية مناسبة بالتيار الكهربائي لأداء الخدمات المطلوبة منها بالمستوى اللائق، ونظراً لتضرر تجهيزات المنظومة الكهربائية في هذا المعبر البري الحيوي مع الأردن خلال سنوات الحرب على سورية قامت شركة كهرباء درعا بأعمال إعادة التأهيل اللازمة.

وأوضح المهندس هاني المسالمة- مدير عام شركة كهرباء درعا بهذا الصدد أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية الخاصة بإكمال تجهيز التغذية الكهربائية لجميع المرافق الحيوية الموجودة في معبر نصيب، حيث جرى تركيب 7 مراكز تحويل باستطاعات مختلفة لتضاف إلى مراكز التحويل التي تم تركيبها في المرحلة الأولى والبالغة 4 مراكز ولتصبح الاستطاعة الإجمالية لجميع المراكز الـ 11 ما يقارب 3 ميغا، ما يغطي جميع احتياجات فعاليات المعبر عبر توفير الاستطاعة اللازمة مع مراعاة التوزع الجغرافي لمختلف الأبنية بشكل دقيق ومتكامل.

ولفت المسالمة إلى أن أعمال إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط 20 ك.ف الممتد من محطة تحويل درعا الرئيسية إلى المعبر بطول حوالي 25 كم تمت في وقت سابق من أجل إيصال التيار الكهربائي للموقع.

من جانب آخر أشار مدير الشركة إلى أنه بهدف تحسين واقع الخدمة الكهربائية في عدة بلدات من المحافظة عبر زيادة استطاعات مراكز التحويل الموجودة فيها, تم تركيب 5 محولات جديدة استطاعة كل واحدة منها 200 ك.ف.أ, وذلك في كل من بلدات الشيخ مسكين والغارية الغربية والصورة وعلما وناحتة، فيما جرى توسيع استطاعة 3 محولات أخرى بتدويرها حسب الاحتياج بين مدن وبلدات الصنمين وجباب وتسيل، وكان سبق ذلك تركيب وتدوير العديد من مراكز التحويل الأخرى في مناطق مختلفة من المحافظة لغاية تحسين واقع الخدمة الكهربائية من خلال استيعاب الحمولات المطلوبة وتلافي ضعف التيار.

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