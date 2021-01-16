مقتل 22 شخصاً بهجمات وتفجيرات منفصلة في أفغانستان

قتل 22 شخصا وأصيب 11 آخرون في هجمات وتفجيرات منفصلة في أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في إقليم بغلان الشمالي قوله اليوم: إن “شرطياً قتل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة كاركار بمدينة بلخمري عاصمة بغلان”.

من جهة ثانية أعلن الجيش الافغاني مقتل أحد جنوده في هجوم مسلح لحركة طالبان على منطقة دارقاد في إقليم تاخار شمال البلاد.

وقال الضابط في الجيش الافغاني عبدالرازق لوكالة شينخوا: إن ثمانية مسلحين قتلوا أيضاً خلال الهجوم بينما أصيب خمسة جنود وأربعة مسلحين بجروح.

إلى ذلك أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 12 عنصراً من القوات الداعمة للجيش الأفغاني في منطقة غوريان بإقليم هيرات الغربي في اشتباكات مع مسلحين من طالبان.

وحسب عبدالأحد ولي زاده المتحدث باسم الشرطة في هيرات فإن مسلحين اثنين من طالبان شنا هجوماً داخلياً في منطقة غوريان وقتلا 12 عنصراً من القوات الداعمة للحكومة الأفغانية ولاذا بالفرار مشيراً إلى أن التحقيقات جارية وعملية ملاحقة المسلحين مستمرة في المنطقة.

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