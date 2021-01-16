زيادة الخدمات في المركز الطبي المحدث في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

قامت مديرية الصحة في الحسكة بزيادة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي المحدث (مشفى اللؤلؤة) في مدينة الحسكة، وذلك بإحداث أقسام جديدة وتفعيل بعض الأقسام التي كانت متوقفة عن العمل في المركز.

وعن ذلك قال مدير الصحة الدكتور عيسى خلف لـ(تشرين): إن المديرية أحدثت قسماً جديداً للأمراض الداخلية ومخبراً للتحاليل الطبية في المركز الطبي المحدث الموجود وسط مدينة الحسكة. وبدأ هذا القسم والمخبر بتقديم الخدمات للمراجعين على مدار اليوم, حيث يضم قسم الأمراض الداخلية عشرة أسرة.

وأكد الدكتور خلف أن مديرية الصحة قامت قبل ذلك بتشغيل جهاز التصوير الشعاعي في المركز بعد إصلاح الأعطال التي يعانيها بجهود وخبرات الكوادر الفنية في المديرية، وتم البدء بتشغيله واستثماره مباشرة لخدمة المراجعين من المواطنين. كما تمت إعادة تفعيل عمل العيادة السنية في المركز والتي كانت متوقفة بسبب عدم توافر مادة المخدر اللازمة للعلاج ووضعت العيادة بالخدمة من جديد. ووضعت المديرية 20 أسطوانة أوكسجين مع كميات من المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تسلمتها من منظمة الصحة العالمية للاستخدام في المركز، من أجل وضعها بخدمة مراجعيه من سكان المدينة والأحياء والضواحي التابعة لها.

وافتتح المركز الطبي المحدث (مشفى اللؤلؤة الطبي) وسط مدينة الحسكة عام 2017 بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريراً, ويتألف المركز من عدة أقسام، بينها القلبية والنسائية والبولية، بالإضافة إلى قسم لأمراض الأطفال وآخر للعمليات الجراحية.

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