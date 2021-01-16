اختبار روسي يكشف سلالة كورونا المتحورة في 90 دقيقة

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين الروسية «روس بوتريبنادزور» اليوم تصميم نظام اختبار يكشف السلالة البريطانية لفيروس كورونا «كوفيدـ19» خلال 90 دقيقة.

وقالت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة «نوفوستى» الروسية: «معهد الأبحاث المركزي لعلم الاوبئة في المؤسسة صمم نظام اختبار للكشف عن السلالة البريطانية يستطيع تمييز الشكل المتحور للفيروس بفضل استخدام تسلسلات مطردة خاصة للنيوكليوتيدات».

وأضافت الهيئة فى بيانها: «استخدام تكنولوجيا التضخيم الايزومتري يسمح بإجراء التحليل خلال 5ر1 ساعة من لحظة أخذ العينة وحتى الحصول على النتيجة»، مشيرة الى ان الاختبارات الكلاسيكية تستغرق ثلاثة أضعاف هذا الوقت.

وكانت رئيسة إدارة الرقابة وحماية المستهلك في روسيا انا بوبوفا أعلنت أمس اكتشاف ما يقارب الـ 100 إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا في البلاد.

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