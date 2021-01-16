وفيات كورونا سترتفع إلى نصف مليون في أمريكا
أعلن رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى نصف مليون وفاة بحلول شباط المقبل.
ونقلت «رويترز» عن كلين قوله إن «الوفيات بسبب كورونا يمكن أن تزداد لتصل إلى نصف مليون خلال الشهر المقبل».
وارتفعت الوفيات الناتجة عن كورونا في الولايات المتحدة إلى 856ر401 فيما بلغ إجمالي الإصابات 24 مليونا و102 ألف و429 إصابة وفق احدث الاحصائيات الواردة على موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس.
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