عراب مشروع محاكمة سورية في لاهاي!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 4 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 18 كانون الثاني 2021
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الأخبار
وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة تنديداً بقطع المحتل التركي مياه الشرب مجدداً ورفضاً لانتهاكات ميليشيا "قسد"
واعظي: لم يكن هناك اتصال بين طهران وإدارة بايدن
العراق..القبض على تسعة إرهابيين في نينوى
الاحتلال الأمريكي ينقل 70 إرهابياً من سجون الحسكة إلى التنف
لافروف: على الولايات المتحدة والغرب إدراك أن عصر فرض الإملاءات والهيمنة انتهى
ارتفاع أسعار الذهب
الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في الضفة
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني
بوشكوف يتوقع أن تكون أوكرانيا ساحة أنشطة مناهضة لروسيا