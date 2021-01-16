الحرارة حول معدلاتها وهطلات مطرية أغزرها في اللاذقية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تاثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية خلال ساعات المساء والليل ويشمل الهطل أغلب المناطق ويكون غزيراً ومصحوبا بالرعد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومترا بالساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويستمر الجو غائماً ماطراً على أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية مع نشاط في سرعة الرياح بشكل عام.

وشهدت بعض المحافظات هطلات مطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية كان أغزرها في المزيرعة باللاذقية 45 مم وفي شين بحمص 27 مم.

وبلغت كميات الهطل حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حمص.. في شين 27 مم وفي قلعة الحصن 22 مم وفي مرمريتا 12 مم والناصرة 7 مم وفي تل دو والعريضة 3 مم وفي تلكلخ ومدينة حمص 1 مم.

وفي حماة وصلت كمية الهطل إلى 12 مم في مصياف و 10 مم في وادي العيون وحر بنفسه وشطحة بمنطقة الغاب و7 مم في الرصافة و6 مم في ربعو و4 مم في عين حلاقيم والحميري وعين الكروم بمنطقة الغاب و3 مم بالكريم و2 مم في السقيلبية بمنطقة الغاب.

وفي طرطوس بلغت كميات الهطل 9 مم في حمام واصل و7 مم في مشتى الحلو و5 مم في بانياس ودريكيش و3 مم في صافيتا و2 مم في القدموس والصفصافة والشيخ بدر.

وفي اللاذقية وصلت إلى 45 مم في المزيرعة و34 مم في صلنفة و28 مم في مطار الباسل و16 في البهلولية و9 مم في القرداحة و8 مم في القطيلبية و4 مم في بوقا و2 مم في الحفة وكسب.

وفي الرقة بلغت كمية الهطل 11 مم في عين عيسى بينما في محافظة الحسكة سجلت في القامشلي 4 مم وفي عامودا 2 مم وفي الدرباسية وهيمو 1 مم.

وفي دير الزور سجلت في الكسرة 5 مم ومدينة دير الزور 1 مم و 5ر0 مم في كل من الميادين والتبني.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الاحد الاثنين دمشق 13/7 12/6 11/5 القنيطرة 10/4 8/4 7/4 درعا 13/7 12/6 11/5 السويداء 10/5 9/4 7/4 حمص 14/6 12/6 10/5 حماة 15/ 8 13/7 12/6 الحسكة 12/6 10/6 11/7 اللاذقية 16/12 15/11 14/12 طرطوس 17/13 15/11 15/11 حلب 13/7 12/6 10/5 إدلب 13/6 11/5 10/4 دير الزور 16/9 15/8 15/6 الرقة 15/8 13/7 12/6

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