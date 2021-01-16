روسيا: 24092 إصابة جديدة بكورونا
سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية توزعت بين الأقاليم الروسية الـ 85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في روسيا في تقريرها اليومي وفق ما نقل موقع روسيا اليوم رصد 24092 إصابة جديدة و590 وفاة بالوباء خلال الساعات الماضية فيما تماثل 27311 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و544623 إصابة مؤكدة منها 65085 حالة وفاة ومليونان و936991 حالة شفاء.
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