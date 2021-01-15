بريطانيا: 55761 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 55761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1280 وفاة خلال الساعات الأربع العشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي أن المعدل الأخير للإصابات يمثل ارتفاعاً عن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة خلال الأيام الثلاثة السابقة والتي كانت دون الـ 50 ألفاً.

وبلغ إجمالي الاصابات في بريطانيا 3.25 ملايين إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 68 ألف حالة.

وتم فرض إجراءات إغلاق صارمة في بريطانيا لاحتواء انتشار الفيروس منذ الرابع من كانون الثاني الجاري فيما لم تستبعد الحكومة تمديد الإغلاق حتى أواخر آذار المقبل نظرا للمعدلات المرتفعة لانتشار الفيروس.

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