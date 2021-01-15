آخر تحديث: 2021-01-16 01:16:34
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"سي إن إن": بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم
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