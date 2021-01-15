نشر قبل 1 يوم

صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية: ترامب محبط ومعزول في آخر أيام فترته الرئاسية ويشعر بالغضب من مساعديه الذين اتهمهم “بالتخلي عنه”