“الصحة العالمية” تعارض طلب شهادة تلقيح كشرط لإتاحة الدخول أمام المسافرين

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة الدخول أمام المسافرين الدوليين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اللجنة قولها في تصريح إنه ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس كما أن اللقاحات متوافرة حالياً بكميات محدودة.

وفي السياق ذاته أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: “أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول”.

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