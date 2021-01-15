الصحة: 90 إصابة جديدة بكورونا و76 حالة شفاء و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 76 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12850 شفيت منها 6405 حالات وتوفيت 817 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٦ في اللاذقية

٢٥ في حلب

٢٣ في دمشق

١٠ في السويداء

٦ في حمص

الشفاء :

١٧ في دمشق

١٥ في حمص

١٢ في حلب

١٠ في اللاذقية

٦ في طرطوس

٥ في ريف دمشق

٣ في درعا

٣ في السويداء

٣ في حماة

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٣ في حلب

٢ في حمص

٢ في دمشق

١ في اللاذقية

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