ياكيش: دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب

أكد وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش أن المشاكل التي تعاني منها بلاده يتحمل مسؤوليتها رئيس نظامها رجب أردوغان بسبب سياساته الداعمة للإرهابيين وخاصة في سورية.

وأشار ياكيش في تصريح له اليوم إلى أن دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب، مطالباً رئيس النظام التركي بالتراجع عن سياساته الخاطئة حيال سورية.

وكشفت وثائق مسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة الشهر الماضي معلومات عن محاولة نظام أردوغان طمس أدلة تثبت تورطه في تزويد تنظيم “داعش” الإرهابي بالأسلحة في دليل جديد يؤكد العلاقة الوثيقة بين نظامه والتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

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