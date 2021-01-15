آخر تحديث: 2021-01-15 23:11:45
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وزارة الصحة: شفاء ٧٦ حالة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٦٤٠٥
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أخر أيام ترامب!!

التصنيفات: لقطة اليوم

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التصنيفات: لقطة اليوم

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