العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية باليمن

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق السكنية والمديريات الآهلة باليمن.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر أمنى قوله: إن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض وغارة على مديرية ميدي في حجة وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب واستهدف بقصف صاروخي منازل وممتلكات المدنيين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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