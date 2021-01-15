إيطاليا تمدد القيود المفروضة لاحتواء كورونا

أصدر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم قراراً جديداً بتمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات كوفيد 19 بعد أن حذرت وزارة الصحة من ازدياد تفشي الوباء.

وذكرت وكالة رويترز أن القرار الجديد يمدد فرض حظر التجول الليلي حتى الخامس من آذار المقبل من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا ويؤكد تفعيل نظام تقسيم المناطق الذي وضع في تشرين الثاني الماضي لتحديد القيود المفروضة في 20 منطقة بحسب مستوى انتشار الوباء فيها.

كما يمدد القرار حظراً على السفر بين المناطق حتى 15 شباط المقبل حيث يسمح فقط لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو أي طوارئ أخرى.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للبرلمان إن الأسبوع الماضي شهد تفاقماً عاماً للوباء.

واستقرت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة عند مستوى يتراوح ما بين 15 ألفاً و20 ألفاً وذلك مقارنة بذروة بلغت 40 ألفاً في منتصف تشرين الثاني لكن معدل الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعاً.

ويلقى ما بين 400 و600 مصاب بالمرض حتفهم كل يوم فيما تتخوف الحكومة من أن تشهد هذه الحصيلة ارتفاعاً حيث سجلت إيطاليا 477 وفاة بالفيروس اليوم مقابل 522 حالة أمس.

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