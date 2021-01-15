ست دول أوروبية: تقليص إمدادات لقاح فايزر-بايونتيك غير مقبول ويسيء لمصداقية التطعيم

أعربت ست دول أوروبية عن قلقها واحتجاجها على خطة شركتي “فايزر” الأمريكية و”بايونتيك” الألمانية لتقليص إمدادات لقاحهما ضد فيروس كورونا إلى القارة العجوز.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن وزراء الصحة في كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد نددوا في رسالة مشتركة موقعة بهذا التأخير “غير المقبول والذي يسيء إلى مصداقية عملية التطعيم” مشيرين إلى أنه تم إبلاغهم من فايزر-بايونتيك بأن التسليم سينخفض بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.

وطالب الوزراء في رسالتهم المفوضية الأوروبية بالضغط على “فايزر” و”بايونتيك” من أجل ضمان استقرار وشفافية إمدادات اللقاح في المواعيد المتفق عليها.

وأضاف موقعو الرسالة “نحن ملزمون بإبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص بأن التطعيم سيتأخر” موضحين أنه تم تحديد موعد نهائي للبعض في الـ 8 من شباط 2021 بينما لا يملك الآخرون معلومات عن المدة المتوقعة لتراجع عمليات التسليم.

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