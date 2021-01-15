قبل الرحيل!!!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 1 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 15 كانون الثاني 2021
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مستوطنون يعتدون على قرية اللبن جنوب نابلس
ظريف: العالم سيكون أفضل دون نظام ترامب
العدوان السعودي يرتكب 279 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
الأمن التونسي يحبط مخططاً تخريبياً في ولاية نابل
بكين: الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تضر بمصالح واشنطن
الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون هجوماً لمرتزقة العدوان السعودي
مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا "قسد" وإصابة 5 آخرين بهجومين منفصلين في ريف دير الزور
دراسة: حرب ترامب التجارية على الصين تسببت بخسارة مئات الآلاف من الوظائف في أمريكا
إصابة عشرات الفلسطينيين من جراء قمع الاحتلال مظاهرة في الخليل
ميليشيا "قسد" تخطف عدداً من الشبان في ريفي الرقة والحسكة