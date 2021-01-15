آخر تحديث: 2021-01-15 20:33:05
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وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 44 وفاة و6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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