استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون إجراءات عزل ترامب ومنعه من الترشح للرئاسة ثانية

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة اي بي سي نيوز الإخبارية أن أغلبية الأميركيين يؤيدون إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنعه من الترشح للرئاسة في المستقبل.

وفي سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول ما إذا كانوا يرون أن على الكونغرس عزل ترامب ونزع الأهلية عنه للترشح في المستقبل للرئاسة قال 56 بالمئة منهم إنهم يؤيدون ذلك بينهم 89 بالمئة من الديمقراطيين و12 بالمئة من الجمهوريين.

كما أظهر الاستطلاع الذي نشر في صحيفة واشنطن بوست أن 9 من بين كل 10 أميركيين يعارضون أعمال العنف التي رافقت هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري.

وحملت نسبة 45 بالمئة من المستطلعة آراؤهم ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت اقتحام مبنى الكابيتول بينما أيدت نسبة 54 بالمئة ضرورة توجيه الاتهامات إلى ترامب بارتكاب جريمة التحريض على الشغب.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق أول أمس بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يواجه المساءلة مرتين حيث لم يسبق أن عزل رئيس أميركي من منصبه من خلال المساءلة ويتوقع أن تبدأ محاكمته في المجلس بعد انتهاء ولايته في الـ 20 من الشهر الجاري وتنصيب جو بايدن ليكون بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

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