العدوان السعودي يرتكب 279 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 279 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وحيس وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والجبلية وحيس والجاح و92 خرقاً بقصف مدفعي و168 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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