الأمن التونسي يحبط مخططاً تخريبياً في ولاية نابل
أحبطت قوى الأمن التونسي اليوم مخططاً للقيام باعتداءات وأعمال تخريب بأحد الأحياء الشعبية في ولاية نابل شمال شرق البلاد.
ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن مصدر أمني قوله في تصريح: تمكنت الشرطة العدلية بنابل من الكشف عن مكان في أحد الأحياء الشعبية تم استغلاله لإخفاء نحو 60 قنبلة مولوتوف وكمية من مادة البنزين لاستعمالها في الاعتداء على عناصر القوات الأمنية.
وتواصل القوات التونسية عملياتها الأمنية للتصدي لأي عمل إرهابي أو محاولات لخرق لاستقرار وأمن البلاد.
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